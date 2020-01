Eni: emissione obbligazionaria a tasso fisso con scadenza 23 gennaio 2030

Alessandra Caparello 16 gennaio 2020 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Eni ha dato mandato a Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), Barclays, Citi, NatWest Markets, Societe Generale e UniCredit per l'organizzazione del collocamento di un'emissione obbligazionaria con scadenza 23 gennaio 2030 a tasso fisso.Lo comunica il gruppo di San Donato Milanese precisando che l’emissione avviene nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note in essere ed è volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di Eni. Il prestito, destinato agli investitori istituzionali, sarà collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotato alla borsa di Lussemburgo.