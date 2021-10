Eni e la sua Ipo R&R nel radar degli analisti: per Barclays vale tra 8,1-10,3 mld

Redazione Finanza 11 ottobre 2021 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Eni resta ancora in evidenza a Piazza Affari, dove si posiziona tra i migliori titoli del Ftse Mib. Il titolo del Cane a Sei Zampe avanza di oltre l'1% e viaggia sopra i 12 euro, con gli analisti che continuano a guardare ai possibili risvolti dell'Ipo del business che integra le attività retail gas&power e quelle relative alle rinnovabili (Eni R&R). Un'operazione in cui il gruppo guidato da Claudio Descalzi manterrà la partecipazione di maggioranza nella nuova società quotata e punta a completare l’operazione nel corso del 2022.Oggi gli analisti di Equita hanno pubblicato una nota di aggiornamento su Eni. "Miglioriamo le nostre stime di Ebit 2021-22 del 3% grazie al rialzo del prezzo del gas e dal market to market del prezzo del Brent nel terzo trimestre 2021", commentano gli esperti che confermano la raccomandazione buy su Eni con target price in rialzo del 4% a 13,5 euro. Sull'operazione si sono soffermati anche gli esperti di Barclays che stimano un enterprise valuation di Eni R&R compreso tra 8,1-10,3 miliardi di euro.