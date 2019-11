Eni e la Repubblica di Angola rilanciano la partnership strategica per lo sviluppo sostenibile

simone borghi 13 novembre 2019 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Cinque diversi accordi confermano il ruolo centrale dell’Angola nella strategia di sviluppo integrato sostenibile dell’Eni. Oggi l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e i rappresentanti del Governo angolano hanno firmato un protocollo di intesa ed una serie di altri accordi che spaziano dallo sviluppo locale alle energie rinnovabili, dalla salute alla ricerca di idrocarburi e che si inquadrano nella strategia di sviluppo a lungo termine di Eni, che coniuga il business tradizionale con l’impegno per la crescita diversificata e sostenibile dei territori in cui opera. Il protocollo prevede lo sviluppo di progetti di accesso all'energia, diversificazione economica, life on land (protezione ed espansione delle foreste), accesso ad acqua sicura e servizi igienico-sanitari, accesso a servizi di sanità pubblica e istruzione. Area prioritaria di intervento sarà l’enclave di Cabinda, nel nord del paese.Eni e il Governo dell’Angola hanno inoltre firmato l’accordo di concessione per un impianto fotovoltaico da 50 MWp nella provincia di Namibe, dove Eni supporta progetti di sviluppo rurale, e collegato alla rete di trasmissione nel sud del Paese.Oltre a ciò, Eni e il Ministero della Salute dell'Angola hanno siglato un memorandum of understanding per rafforzare i servizi specialistici di ospedali selezionati investendo nello sviluppo delle risorse umane e nel miglioramento degli standard di qualità.Infine, Eni e l’Agenzia Nazionale del Petrolio, del Gas e dei biocombustibili (ANPG) hanno firmato i contratti di acquisizione dei diritti minerari sul blocco offshore 1/14, che vede Eni come operatore con il 35%, e sul blocco onshore Cabinda centro, che vede Eni operatore con 42,5%.