Eni e Tenaris affondano a Piazza Affari complice petrolio KO fino a -4%

Fitte vendite oggi sul petrolio. IL future su WTi cede il 4 per cento sotto i 63 $, mentre il Brent cede il 3,57% a 66,3 dollari. A influire negativamente sulle quotazioni del greggio ci sono le rinnovate preoccupazioni sulla domanda in concomitanza con l'aumento dei casi di coronavirus in Asia e con i timori che l'aumento dell'inflazione possa spingere la Federal Reserve a ridurre lo stimolo monetario.Cadute dei prezzi del petrolio che si fa sentire su Piazza Affari. Eni cede oltre il 3% a 10,09 euro, peggio fa Tenaris con -3,6%, mentre Saipem segna -2,5% circa.