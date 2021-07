Eni e Telepass: al via partnership strategica per la mobilità

Alessandra Caparello 27 luglio 2021 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Telepass ed Eni hanno sottoscritto una partnership che prevede l’attivazione dei Telepass Point presso le Eni Live Station convenzionate in tutta Italia e il pagamento del carburante tramite l’app Telepass Pay in 350 Eni Live Station ad oggi, e successivamente in tutta la rete delle stazioni di servizio Eni.Nelle Eni Live Station dove sono stati attivati i Telepass Point – ad oggi 200, ma destinate a diventare 500 entro la fine del 2021 – è possibile quindi al momento richiedere, ritirare e sostituire il dispositivo Telepass (anche un secondo dispositivo), oltre che richiedere informazioni e assistenza diretta. Entro l’estate sarà anche possibile attivare l’assistenza stradale. La partnership con Eni intende favorire la mobilità quotidiana facilitando l’attivazione del dispositivo Telepass e il pagamento del carburante via app e si inserisce nell’ambito della filosofia Safe&Clean adottata dal Gruppo Telepass. L’obiettivo infatti è offrire ai propri clienti una piattaforma sempre più completa di servizi digitali per la mobilità e garantire il risparmio di tempo e la massima sicurezza in termini di riduzione delle occasioni di contatto grazie alla natura cashless, nel rispetto dell’ambiente.Allo stesso modo, Eni ha avviato un percorso di transizione energetica che la porterà alla decarbonizzazione di tutti i prodotti e processi entro il 2050. Le stazioni di servizio daranno un contributo concreto, con servizi dedicati alla mobilità, alla persona e alla vettura oltre alla vendita di carburanti sempre più sostenibili.