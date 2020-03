Eni e Sonatrach: completano gasdotto che collega i campi petroliferi di BRN e MLE in Algeria

Daniela La Cava 2 marzo 2020 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Eni ha comunicato di avere completato con successo la costruzione del gasdotto che collega i siti produttivi di Bir Rebaa Nord (BRN) e di Menzel Ledjmet Est (MLE) nel Bacino del Berkine, nella parte sudorientale dell’Algeria. Il gasdotto ha una lunghezza di 185 chilometri e un diametro di 16 pollici con una capacità di trasporto di 7 milioni di metri cubi standard di gas al giorno.Il progetto consentirà l’esportazione del gas associato del blocco 403 (BRN e BRSW) e lo sviluppo dei campi a gas dei blocchi del Berkine Nord, dove è stata ultimata la perforazione e il collegamento dei primi 4 pozzi, a solo un anno dall’entrata in vigore degli accordi di farm-in nelle concessioni di Sif Fatima II, Zemlet El Arbi e Ourhoud II, occorsi a febbraio 2019. Negli stessi blocchi da maggio 2019 è iniziata la produzione dai campi ad olio il cui sviluppo continuerà durante l’anno in corso.Il progetto, spiega una nota, è un esempio di “fast track” che ha visto un impegno condiviso di Eni e Sonatrach, fondato sulla strategia comune di un time to market accelerato e sulla disponibilità e capacità delle società contrattiste del gruppo Sonatrach chiamate ad eseguire i lavori. Il progetto a gas del Berkine Nord porterà a regime una produzione di 6,5 milioni di metri cubi e 10.000 barili di liquidi associati che insieme allo sviluppo olio porterà ad una produzione di 65.000 barili di olio equivalente al giorno (boed) entro il 2020.