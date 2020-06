Eni e Korea Gas Corporation rafforzano collaborazione nel settore energetico

Daniela La Cava 11 giugno 2020 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Eni e Korea Gas Corporation rafforzano la loro collaborazione nel settore dell’energia. È stato firmato oggi dall'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e dal numero uno di Korea Gas Corporation, Hee-bong Chae, un protocollo d'intesa (Memorandum of Understranding) per identificare opportunità di cooperazione specifiche in diverse aree, che includono progetti di esplorazione e produzione, progetti di GNL, downstream e infrastrutturali e in particolare progetti di economia circolare e produzione di energia a basse emissioni di CO2.Le due società, ricorda la nota, collaborano da dieci anni in attività di esplorazione e produzione in Africa, Medio Oriente, Sud-est asiatico e Mediterraneo. In particolare, il progetto Area 4 in Mozambico e il progetto Zubair in Iraq sono esempi rappresentativi delle cooperazioni di successo tra due società."Questo protocollo d'intesa si inserisce nella nostra cultura basata su integrazione, efficienza e una costante attenzione all'innovazione tecnologica e alla ricerca, caratteristiche che hanno permesso a Eni di migliorare le risorse in diversi aspetti", ha commentato Claudio Descalzi, ceo di Eni.