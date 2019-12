Eni e Falck Renewables firmano accordo strategico per sviluppo progetti rinnovabili in Usa

Valeria Panigada 23 dicembre 2019 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Enie Falck Renewables hanno firmato un accordo strategico per lo sviluppo congiunto di progetti di energia rinnovabile negli Stati Uniti. Nello specifico, l'accordo prevede la creazione di una piattaforma paritetica tra Eni New Energy US e Falck Renewables North America per lo sviluppo, la costruzione e il finanziamento di nuovi progetti da fonte rinnovabile quali solari fotovoltaici, eolici onshore e di stoccaggio. La nuova piattaforma congiunta ha l’obiettivo di sviluppare, almeno 1 GW di progetti entro la fine del 2023. Non solo. Secondo i termini dell’accordo, Falck Renewables cederà a Eni il 49% delle quote di partecipazione negli impianti attualmente in esercizio negli Stati Uniti per un circa 70 milioni di dollari.