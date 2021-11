Eni e CNR: rinnovato accordo quadro per collaborazione nella ricerca e innovazione tecnologica

Redazione Finanza 26 novembre 2021 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Eni e CNR hanno siglato il rinnovo dell’accordo quadro di collaborazione nella ricerca e innovazione tecnologica per la durata di tre anni più due opzionali. L'intesa, firmata oggi dala presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Maria Chiara Carrozza, e dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, prevede lo sviluppo di progetti e di iniziative per affrontare le sfide della transizione energetica tramite l’individuazione di alcuni settori strategici di sviluppo quali l’eccellenza operativa, ovvero l’individuazione di tecnologie chiave per lo sviluppo delle risorse, la decarbonizzazione, il risparmio energetico, l’economia circolare e la sostenibilità nei processi legati allo sviluppo locale delle comunità.La collaborazione fra Eni e il CNR nasce già nel 2009 e negli anni ha portato a soluzioni innovative in diversi campi, tra i quali l’energia solare, la fito-depurazione di acque e suoli contaminati e il riutilizzo della CO2, con il registro di circa 24 brevetti per tecnologie proprietarie.