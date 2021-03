Eni convince tutti, Morgan Stanley cala un doppio upgrade: rating overweight, target a 12,3 euro

Daniela La Cava 31 marzo 2021 - 17:40

MILANO (Finanza.com)

Eni si appresta a chiudere la giornata in territorio positivo, sopra la soglia dei 10 euro per azione. Il titolo del Cane a sei zampe resta nel radar degli analisti. Come nel caso di Morgan Stanley che in un report dedicato al comparto oil&gas europeo ha rivisto al rialzo la raccomandazione su Eni, portandola da underweight a overweight, con il prezzo obiettivo che sale da 8,20 a 12,30 euro. Bocciatura, invece, per Total e BP che vedono le loro valutazioni scendere rispettivamente da overweight a equal-weight e da equal-weight a underweight.Soffermandosi su Eni, gli esperti della banca d'affari Usa sottolineano come la società guidata da Descalzi "stia compiendo progressi nella ristrutturazione del business delle rinnovabili (Retail & Renewables)" e si soffermano sulle recenti indiscrezioni stampa riportate da Reuters secondo cui potrebbe essere allo studio una potenziale Ipo di queste attività. Secondo Morgan Stanley, la separazione di questo business potrebbe sbloccare "una grande quantità di valore". "Combinato con una maggiore sensibilità di Eni al prezzo del petrolio e al rendimento interessante del dividendo, alziamo a overweight", ribadiscono gli analisti.