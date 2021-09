Eni: continua il piano di buy back

simone borghi 1 settembre 2021 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Prosegue il piano di acquisto di azioni proprie (buy back) di Eni. La società ha annunciato di avere acquistato nel periodo compreso tra il 23 e il 27 agosto 2021 2.254.997 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 10,28838 euro per azione, per un controvalore complessivo di 23.200.266,20 euro nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea di Eni del 12 maggio 2021.Si tratta dalla prima operazione del nuovo programma, si legge nel consueto aggiornamento settimanale, Eni ha comprato 2.254.997 azioni proprie (pari allo 0,06% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 23.200.266,20 euro. A seguito degli acquisti effettuati fino al 27 agosto 2021, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Eni detiene 35.300.194 azioni proprie pari allo 0,98% del capitale sociale.