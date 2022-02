Eni: confermata proposta dividendo 2021 di €0,86, strategy presentation il 18 marzo

Daniela La Cava 18 febbraio 2022 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Eni ha confermato la proposta dividendo 2021 già annunciata al mercato di 0,86 euro per azione, di cui 0,43 euro versati in sede di acconto a settembre 2021. Quanto all'outlook per il 2022, Eni precisa che le prospettive del business e i principali target industriali e finanziari a breve/medio e lungo termine saranno illustrati nella Strategy Presentation prevista per il 18 marzo.