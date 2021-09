Eni: confermata nel global compact lead delle Nazioni Unite

Redazione Finanza 20 settembre 2021 - 14:20

Eni ha annunciato di essere stata confermata come partecipante al Global Compact Lead per il suo costante impegno verso il Global Compact delle Nazioni Unite e i suoi dieci principi per un business responsabile. Eni, si legge nella nota, è stata identificata come una delle società partecipanti più impegnate in quella che è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale del mondo."Questo riconoscimento è un'importante testimonianza del nostro impegno a integrare la sostenibilità in ogni aspetto delle nostre attività e a trasformare la nostra industria rispettando la dignità di ogni essere umano, rimanendo aperti a nuove frontiere, tra cui quella della finanza sostenibile a sostegno degli SDGs. È perseguendo questa visione che abbiamo rafforzato le nostre partnership con le agenzie e le organizzazioni internazionali di cooperazione allo sviluppo", ha dichiarato Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni.