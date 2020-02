Eni conferma politica di remunerazione, previsto dividendo 2020 di 0,89 euro per azione

Valeria Panigada 28 febbraio 2020 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Eniconferma la sua politica di remunerazione degli azionisti e per il 2020 prevede un dividendo pari a 0,89 euro per azione, in aumento del 3,5%. Nel piano strategico di lungo termine, che verrà illustrato oggi, il gruppo energetico punta a mantenere una politica di remunerazione progressiva degli azionisti al 2050.