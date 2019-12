Eni: concluso buyback per il 2019

Daniela La Cava 18 dicembre 2019 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Eni ha annunciato di avere acquistato lo scorso 9 dicembre 210.474 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 13,683705 euro per azione, per un controvalore complessivo di 2.880.064,13 euro nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’assemblea di Eni del 14 maggio 2019.Con gli acquisti sopra indicati, si legge nella nota del gruppo guidato da Claudio Descalzi, si è concluso il programma di acquisto di azioni proprie della società per il 2019, in coerenza con quanto già comunicato al mercato lo scorso 30 maggio.Nell’ambito del programma, Eni ha acquistato 28.590.482 azioni proprie (pari allo 0,79% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 399.999.994,58 euro. A seguito degli acquisti effettuati fino al 9 dicembre 2019, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Eni detiene 61.635.679 azioni proprie pari al 1,70% del capitale sociale.Il gruppo ha fatto sapere che il mercato verrà aggiornato sul programma 2020 di acquisto di azioni proprie in occasione della prossima strategy presentation.