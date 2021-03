Eni con Var Energi nuova scoperta a olio nell’offshore del Mare del Nord Norvegese

Daniela La Cava 24 marzo 2021 - 09:29

Eni attraverso Vår Energy, società partecipata congiuntamente da Eni (69,85%) e da Hitec Vision (31,15%), ha annunciato una nuova rilevante scoperta a olio nella licenza PL 090/090I, situata nella parte settentrionale del Mare del Nord. Nel dettaglio, la scoperta è avvenuta tramite la perforazione del pozzo 31/2-22 S sul prospetto esplorativo denominato Blasto Main. Vår Energi detiene una quota del 25% nella licenza, Equinor è l’operatore con il 45%, Idemitsu e Neptune Energy hanno ciascuno una quota del 15%.Nella nota si precisa che il pozzo esplorativo si trova a circa 7,5 km a sud ovest dalla più vicina template di produzione del campo di Fram e 12 Km a Nord della piattaforma Troll C a una profondità d’acqua di 349 m. Il pozzo è stato perforato sino a una profondità di 2.282 m all’ interno delle Formazioni Giurassiche e ha incontrato mineralizzazione a olio leggero in 2 intervalli della Formazione Sognefjord con ottime proprietà petrofisiche. La colonna mineralizzata a olio nei due corpi è di 30 m di spessore nel corpo superiore e 50 m nel corpo inferiore per un totale di 80 m complessivi. Sul pozzo è stata condotta una intensa campagna di acquisizione dati compreso il campionamento dei fluidi. Le stime preliminari indicano un volume di idrocarburi in posto tra i 150 e i 240 milioni di barili.Dopo il recente annuncio della scoperta di Isflak nel Mare di Barents, la scoperta di Blasto è una ulteriore conferma del successo della strategia esplorativa Infrastructure-Led che Vår Energy sta portando avanti anche nel Mare del Nord, mirata alla commercializzazione di riserve addizionali ad elevato valore nell’ area del campo di Fram. Vår Energi detiene in Norvegia oltre 140 licenze e produzione a olio e gas da 35 campi in produzione. Vår Energi è attiva sull’intera piattaforma continentale norvegese e opera il campo di Goliat nel Mare di Barents, il campo di Marulk nel Mare di Norvegia e i campi di Balder e Ringhorne nel Mare del Nord. La società impiega circa 900 persone con una vasta esperienza nel settore dell’esplorazione e produzione, acquisita grazie alle varie società che sono andate a comporla. La produzione attuale di Vår Energi è di circa 300.000 barili di olio equivalente al giorno.