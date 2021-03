Eni con Vår Energy nuova scoperta a olio nell’offshore della Norvegia

Daniela La Cava 10 marzo 2021 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

Eni attraverso Vår Energi, società partecipata congiuntamente da Eni (69,85%) e da HitecVision (30,15%), ha annunciato una nuova scoperta a olio nella licenza PL532 nel Mare di Barents Norvegese. La scoperta è stata effettuata con la perforazione del pozzo 7220/7-4 sul prospetto esplorativo denominato Isflak. Vår Energi AS detiene il 30% di interesse partecipativo nella licenza, Equinor è l’operatore della licenza con il 50% e Petoro ne detiene il restante 20%.Nella nota si spiega che il pozzo è situato circa 10 km a sudovest della scoperta di Skrugard e 230km a nord ovest di Hammerfest in una profondità d’acqua di 349m. Il pozzo è stato perforato sino ad una profondità di 2.080m e ha incontrato una colonna mineralizzata a olio leggero di oltre 100 metri nei reservoir giurassici della Formazione Stø e Nordmela con buone proprietà petrofisiche. Le stime preliminari indicano un volume di idrocarburi in posto tra i 65 e i 100 milioni di barili. La nuova scoperta sarà collegata all’hub di produzione di Johan Castberg. La licenza PL 532 è stata assegnata nel ventesimo round norvegese nel 2009 e comprende le scoperte a olio e gas di Skrugard, Havis e Drivis che alimenteranno la produzione della FPSO di Johan Castberg. La scoperta di Isflak conferma il successo della strategia esplorativa Infrastructure-Led di Vår Energi che ha portato riserve aggiuntive di ottimo valore per l’hub di Johan Castberg.