Eni con Ministero dell’Ambiente per lo sviluppo green del sito industriale di Gela

Valeria Panigada 10 dicembre 2019 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Ilministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, e l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato un protocollo di intesa tra le parti secondo il quale Eni si impegna a realizzare un programma di attività di decarbonizzazione, mitigazione ambientale, riqualificazione e valorizzazione delle aree del sito multisocietario di Gela. Il programma prevede tra le altre cose lo smantellamento in dieci anni di tutte le aree in disuso del sito industriale e la loro restituzione a nuove funzioni, con una prima fase, nei prossimi tre anni, di demolizione degli impianti non più funzionali alle attività per la produzione di biocarburanti, in un’area totale di oltre venti ettari. Verrà avviato anche un progetto di decarbonizzazione del sito e si conferma la rimozione di rottami e manufatti presenti sul fondale lungo il pontile per una fascia di 500 metri per lato, oltre che una serie di interventi finalizzati alla piantumazione. A questi progetti si affiancherà lo sviluppo dei giacimenti a gas di Argo e Cassiopea.