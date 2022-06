Eni: completato ulteriore collocamento di azioni Var Energi

Prima dell’avvio dei mercati europei, Eni ha annunciato il completamento del collocamento di un’ulteriore quota del 5% del capitale sociale di Vår Energi ASA da parte di Eni e HitecVision (cedendo 1,2% e 3,8% rispettivamente) a 40,2 corone norvegesi per azione, per un controvalore totale di 530 milioni di dollari. Dopo il collocamento, attraverso un processo di book building accelerato, il flottante aumenterà dal 11,2% al 16,2%. A seguito dell’operazione, il Cane a Sei zampe detiene 1.574.616.035 di azioni in Vår Energi ASA, che rappresentano il 63,1% circa delle azioni in circolazione e dei voti nella società.

“Questa operazione conferma il successo della quotazione di Vår Energi e l’efficacia della nostra strategia che prevede la creazione di nuove società satellite con capacità di accedere ai mercati in maniera indipendente, generando valore. L’ottimo andamento della performance azionaria di Vår Energi, che a tre mesi dalla quotazione ha registrato un incremento di oltre il 60%, ha aperto una finestra di opportunità per valorizzare sul mercato una quota aggiuntiva della società, aumentando così la liquidità sul titolo e consolidando e ampliando ulteriormente la base azionaria di investitori istituzionali”, ha commentato Francesco Gattei, chief financial officer di Eni.