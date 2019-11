Eni: completato impianto fotovoltaico di Bhit in Pakistan

Daniela La Cava 22 novembre 2019 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Eni, attraverso la controllata Eni New Energy Pakistan, ha inaugurato l’impianto fotovoltaico di Bhit, il primo progetto solare di Eni in Pakistan. L’installazione, costruita in prossimità dell’impianto a gas di Bhit, fornisce energia verde al sito upstream operando in una configurazione offgrid.Grazie all’utilizzo delle sinergie esistenti, si legge in una nota, Eni ha raggiunto il time-to-market in tempi brevi, avviando l’impianto 6 mesi dopo la Final Investment Decision (FID). L’impianto fotovoltaico di Bhit, con una capacità di picco di 10 MW, produce circa 20 GWh/anno (Gigawattora).Bhit, oltre ad apportare valore aggiunto alle tradizionali attività industriali in Pakistan, conferma ulteriormente l’impegno preso da Eni verso uno scenario sempre più low-carbon, in cui le energie rinnovabili rappresentano un elemento fondamentale ed integrato del proprio mix energetico.