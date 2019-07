Eni cede a Neptune Energy il 20% dell’area di East Sepinggan, nell’offshore dell’Indonesia

simone borghi 26 luglio 2019 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Eni e Neptune Energy Group hanno firmato un accordo per la vendita di una quota di partecipazione del 20% di Eni East Sepinggan a Neptune Energy Group. Eni continuerà ad essere Operatore dell’area East Sepinggan, situata nell’offshore di East Kalimantan in Indonesia, e che include il giacimento di Merakes e la scoperta di Merakes East. L’accordo è soggetto all’approvazione da parte delle autorità indonesiane.Questo accordo si inquadra nella strategia propria di Eni del “dual exploration model”, che consiste nella monetizzazione anticipata dei successi esplorativi allo scopo di ottimizzare la catena di approvvigionamento e di ridurre i costi. Eni ha annunciato il FID per lo sviluppo di Merakes e la scoperta di Merakes East nel dicembre 2018, e l’accordo odierno conferma il successo di Eni nell’attrarre investimenti per i suoi progetti e per le sue scoperte esplorative.Eni opera in Indonesia dal 2001 e attualmente ha un ampio portafoglio di asset in esplorazione, produzione e sviluppo. Eni è l'operatore con una quota dell'85% dell’area contrattuale East Sepinggan, attraverso la sua controllata Eni East Sepinggan Limited, mentre Pertamina Hulu Energy detiene il restante 15%.