Eni: aumento risorse giacimento di Ndungu, nel blocco 15/06 in offshore Angola

Redazione Finanza 28 marzo 2022 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Eni ha annunciato un significativo aumento delle risorse del campo di Ndungu, situato a circa 130 km al largo della costa e a circa 10 km dalla FPSO Ngoma, nel West Hub del blocco 15/06. Nel dettaglio, il pozzo di Ndungu 2 è stato perforato 5 km a ovest del pozzo di scoperta Ndungu 1, incontrando uno spessore netto di 40 m mineralizzati ad olio leggero (35°API) in formazioni dell'Oligocene inferiore con buone proprietà petrofisiche, e ha confermato la comunicazione idraulica con il pozzo di scoperta. È stata eseguita un'intensa campagna di acquisizione dati per valutare il potenziale complessivo della scoperta.I dati preliminari raccolti su Ndungu 2, spiega una nota, consentono di portare a 800–1000 milioni di barili di olio equivalente in posto la stima dei volumi del giacimento, dagli iniziali 250 - 300 (post Ndungu 1). Questo fa di Ndungu, insieme ad Agogo, il maggiore accumulo scoperto nel Blocco 15/06 dall'assegnazione del blocco. La fase di early production di Ndungu è iniziata lo scorso febbraio con un primo pozzo produttore; un secondo pozzo di produzione è previsto nel quarto 2022, massimizzando l'utilizzo delle strutture esistenti nel West Hub. Parallelamente alla messa in produzione proseguiranno le attività di valutazione, per ottimizzare i rendimenti e ridurre al minimo i rischi.Eni spiega che lo sviluppo completo di Ndungu sarà ora potenziato grazie a questo significativo aumento della base di risorse; verrà adottato un approccio in fasi, per valorizzarne il potenziale complessivo nel modo più adeguato dal punto di vista finanziario, contribuendo inizialmente ad estendere e aumentare il plateau della Ngoma, una FPSO da 100kbpd zero-discharge e zero-process flaring.