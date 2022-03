Eni annuncia l'IPO di New Energy One Acquisition sul LSE

Titta Ferraro 9 marzo 2022 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

Eni, attraverso Eni International B.V., e insieme a LiveStream LLC, intende quotare New Energy One Acquisition Corporation Plc (NEOA) alla London Stock Exchange. LiveStream ed Eni sono finanziatori di NEOA, che è stata istituita con lo scopo di realizzare una business combination che possa partecipare o beneficiare della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio a livello globale.NEOA mira ad attrarre fino a 175 milioni di sterline, coperti per 17,5 milioni di sterline da Eni (con una opzione per salire fino a 25 milioni di sterline) attraverso un’offerta e una sottoscrizione collegate all’ammissione alla quotazione. Eni sarà parte del gruppo di finanziatori e offrirà supporto tecnico e strategico oltre a una visione esclusiva del mercato in termini di opportunità nell’ambito della decarbonizzazione."La nostra partnership con NEOA evidenzia il nostro impegno verso l’accelerazione del percorso di decarbonizzazione delle fonti fossili e dei processi industriali hard to abate nel breve termine”, rimarca Francesco Gattei, Chief Financial Officer di Eni.