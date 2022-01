Eni: al via collaborazione con Holcim per sviluppo di tecnologia per utilizzo Co2

Redazione Finanza 28 gennaio 2022 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Al via la collaborazione tra Eni e Holcim per lo sviluppo di una tecnologia innovativa per l’utilizzo della Co2 in una logica di circolarità e decarbonizzazione. In particolare, la tecnologia sviluppata da Eni si basa sulla carbonatazione di minerali a base di silicati di magnesio e il processo è in grado di produrre un materiale in cui la Co2 è fissata in modo stabile e permanente e che può essere utilizzato nella formulazione di cementi. È quanto si apprende in una nota del Cane a sei zampe.La collaborazione, spiega la nota, si inquadra nella strategia di decarbonizzazione di Eni per il raggiungimento della neutralità carbonica al 2050 in cui la ricerca e l’innovazione rappresentano una leva fondamentale. La partnership prevede la realizzazione di un impianto dimostrativo con l’obiettivo di testare la riduzione dell'impronta carbonica dei cementi e l’integrazione di questa soluzione innovativa nei cementifici.