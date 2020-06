Eni affonda a -5% in scia a tonfo prezzi petrolio

Titta Ferraro 11 giugno 2020 - 15:56

MILANO (Finanza.com)

A Piazza Affari sbandano vistosamente tutti i titoli del comparto oil. Si segnala in particolare il -5,5% di ENI a 8,74 euro, -6,6% per Saipem e -5,18% Tenaris.A deprimere il comparto c'è il risk-off sui mercati e il forte calo delle quotazioni del petrolio. L'emergere della paura di una seconda ondata di coronavirus negli Stati Uniti - con il Texas cha ha registrato 2.504 nuovi casi (la variazione giornaliera più elevata da quando è iniziata la pandemia) - pesa molto sui prezzi di WTI e Brent, depressi anche dai dati che mostrano che le scorte di petrolio statunitensi sono aumentate la scorsa settimana (+5,7 milioni di barili rispetto alla settimana precedente, aspettative erano di un aumento di 1,45 milioni di barili).Il petrolio WTI è arrivato a cedere nel pomeriggio l'8% a quota 36,4 dollari al barile, oltre -6,5% invece per il Brent.