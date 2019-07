Eni: a.d. Descalzi incontra ceo Sonatrach, punto su attività nel Paese

Daniela La Cava 2 luglio 2019 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

Incontro ad Algeri tra l'amministratore delegato di Sonatrach, Rachid Hachichi, e il numero uno di Eni, Claudio Descalzi, per verificare lo stato di avanzamento delle attività nel paese. In particolare, le due società hanno confermato la volontà di accelerare lo sviluppo dei nuovi progetti a olio e gas di Berkine Nord, che consentirà un significativo aumento della produzione nazionale. In una nota Eni spiega che il progetto si compone di due fasi: la prima, relativa allo sviluppo ad olio ha visto lo start up nel maggio scorso, dopo soli tre mesi dall’entrata in vigore dell’accordo di farm in; la seconda, relativa invece allo sviluppo a gas, avrà lo start up a fine settembre dopo il completamento della pipeline BRN-MLE.La prima fase del progetto a olio di Berkine Nord porterà a regime una produzione di 10.000 barili gross entro fine luglio 2019, mentre lo sviluppo della parte gas condurrà entro fine anno a una produzione incrementale di 6 milioni di metri cubi e 7000 barili di liquidi associati.