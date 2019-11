Eni acquista 70% di Evolvere

Daniela La Cava 19 novembre 2019 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Eni gas e luce, società controllata al 100% da Eni, acquisisce da L&B Capital il 70% di Evolvere, società leader nel mercato della generazione distribuita in Italia. Lo si apprende in una nota di Eni nella quale si precisa che il gruppo avrà possibilità di acquisire successivamente il restante 30% della società a condizioni già concordate fra le parti.Evolvere ha circa 11.000 impianti fotovoltaici in gestione, di cui circa 8.000 impianti di proprietà installati presso clienti domestici e business, per una potenza complessiva di circa 58MW. L’offerta della società comprende la vendita, l’installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo per clienti residenziali e business con potenze fino a 20 KW."Tramite questa operazione, Eni gas e luce diventa leader nella generazione distribuita di energia rinnovabile da impianti fotovoltaici in Italia - scrivono gli analisti di Equita -. Come preannunciato nel terzo trimestre, la mission di Eni si sta modificando verso la creazione di valore tramite la transizione energetica. Maggiori dettagli saranno presentati allo strategy day in febbraio/marzo".