Eni: acquisito il 20% nella terza fase del progetto Dogger Bank (analisti)

Alessandra Caparello 3 novembre 2021 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Eniha acquisito il 20% di quota nel progetto Dogger Bank C da Equinor e SSE Renewables. Dogger Bank C è la terza fase del più grande parco eolico offshore al mondo (3.6 GW di capacità) attualmente in costruzione. Lo scorso dicembre 2020, Eni aveva annunciato di aver acquisito il 20% in Dogger Bank A, B (le prime due fasi) da Equinor e SSE per GBP 405 milioni. Tramite Dogger Bank C, afferma Equita Sim, Eni rafforza il target di >6 GW di capacità rinnovabile entro il 2025 aggiungendone 240 MW. A Piazza Affari il titolo Eni segna al momento scende a -1,26% a 12,38 euro.