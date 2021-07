Eni acquisisce impianti fotovoltaici in Spagna e Francia rilevando Dhamma Energy Group

simone borghi 26 luglio 2021 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Eni, tramite Eni gas e luce, ha acquisito dai relativi soci fondatori la società Dhamma, titolare di una piattaforma per lo sviluppo di impianti fotovoltaici in Francia e in Spagna.Il portafoglio impianti di Dhamma include una pipeline di progetti in vari stadi di maturità di quasi 3 GW, distribuita nei due paesi, ed anche impianti già in esercizio o in fase avanzata di costruzione in Francia per circa 120 MW. L’operazione include il passaggio in Eni gas e luce del team di professionisti che ha contributo al successo di Dhamma negli ultimi anni e che costituirà la base per l’ulteriore sviluppo del portafoglio di progetti rinnovabili di Eni gas e luce.L’operazione rientra nell’ambito del piano di crescita della capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili e di relativa integrazione con le attività di vendita retail nei mercati francese e spagnolo