Eni acquisisce Solar Konzept Greece ed entra nel fotovoltaico in Grecia

Daniela La Cava 13 gennaio 2022 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Eni, tramite Eni gas e luce (prossima a diventare Plenitude), ha acquisito la società greca Solar Konzept Greece da Solar Konzept International la cui partecipazione di maggioranza è detenuta da Aquila Capital, società di investimenti sostenibili e sviluppo di asset, con sede ad Amburgo (Germania). SKGR è titolare di una piattaforma per lo sviluppo di impianti fotovoltaici in Grecia e il suo portafoglio impianti include una pipeline di progetti di circa 800 MW, che costituiranno la base per l’ulteriore sviluppo del portafoglio di rinnovabili nel Paese.Eni gas e luce è presente nel mercato dell’energia retail greco dal 2000 e conta ad circa 500 mila clienti. L’operazione rappresenta l’ingresso di Eni nel mercato greco delle rinnovabili e rientra nell’ambito del piano di crescita e della relativa integrazione con il business retail. La società continua così il proprio percorso verso la leadership nella produzione e nella vendita di prodotti decarbonizzati. Eni gas e luce a fine 2021 ha un portafoglio di 1,2 GW di capacità rinnovabile in esercizio, con l’obiettivo di raggiungere oltre 6 GW installati al 2025 e oltre 15 GW al 2030.