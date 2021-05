Eni: accordo con Progressive Energy per accelerare sviluppo processi stoccaggio Co2 in UK

Daniela La Cava 27 maggio 2021 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Eni e Progressive Energy Limited hanno siglato un accordo quadro per accelerare ulteriormente lo sviluppo del processo di cattura e stoccaggio di anidride carbonica (CCS) nell’ambito del progetto HyNet North West, volto alla creazione di un distretto industriale a basse emissioni di anidride carbonica. In base all'intesa, Eni svilupperà e gestirà il trasporto e lo stoccaggio di Co2 sia onshore che offshore negli asset industriali della baia di Liverpool, mentre Progressive Energy guiderà e coordinerà gli aspetti di cattura e produzione di idrogeno del progetto per conto di Hynet North West, collegando così le fonti di emissioni di Co2 alle infrastrutture di trasporto e stoccaggio di Eni.Eni, inoltre, ha stretto accordi per la cattura e lo stoccaggio di future emissioni di Co2 con numerose industrie locali che intendono ridurre la propria impronta carbonica attraverso il consorzio HyNet North West.