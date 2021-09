Eni accelera al rialzo (+2,4% a 11,2 euro) con sprint petrolio. Brent vicino a muro degli 80 $

Redazione Finanza 27 settembre 2021 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

Nuova accelerazione del petrolio con il Brent a oltre +2% non lontano dalla soglia degli 80 dollari al barile, sui massimi dal 2018. Il WTI scambiato a New York balza anch’esso (+2,1% a 75,5$). Goldman Sachs ha aumentato a 90 $la sua previsione per il greggio Brent alla fine di quest'anno in virtù del recupero più rapido della domanda di carburante dallo scoppio della variante Delta e gli effetti dell'uragano Ida sulla produzione statunitense che hanno portato a scarse forniture globali.A Piazza Affari si giovano del rally del petrolio i titoli oil. ENI in particolare viaggia sui massimi di giornata a 11,2 euro (+2,4%). Molto bene anche Tenaris a +3,3%.