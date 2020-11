Eni: Versalis firma accordo con AlphaBio per produzione di erbicidi da fonti rinnovabili

Valeria Panigada 30 novembre 2020 - 14:06

MILANO (Finanza.com)

Versalis, la società chimica di Eni, ha firmato un accordo con l'inglese AlphaBio Control per lo svilupperà di erbicidi e biocidi per la disinfezione delle superfici a base vegetale e biodegradabili. La commercializzazione delle due linee di prodotto verrà avviata in Italia nei primi mesi del 2021, con l’obiettivo di estendere successivamente il portafoglio con nuove formulazioni. "Attraverso la collaborazione con AlphaBio,(...) – ha dichiarato Daniele Ferrari, amministratore delegato di Versalis (Eni) - amplieremo il portafoglio e la gamma di applicazioni dei nostri prodotti da fonti rinnovabili".