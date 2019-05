Eni: Versalis e Montello, intesa per nuova gamma di prodotti in plastica da imballaggi riciclati

Daniela La Cava 13 maggio 2019 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Versalis (Eni), player internazionale nei settori delle plastiche, gomme e della chimica da fonti rinnovabili, e Montello, operatore primario in Europa nelle tecnologie di recupero e riciclo plastica post-consumo, hanno siglato un accordo finalizzato allo sviluppo di una nuova gamma di prodotti in polietilene da imballaggi riciclati.Grazie alle consolidate competenze tecnologiche e commerciali nel polietilene, si legge in un comunicato congiunto, le due aziende hanno messo a punto diversi prodotti che potranno contenere fino al 70% di plastica da post-consumo, destinati a soddisfare le esigenze del settore imballaggi e agricolo, due delle principali applicazioni di questo materiale. L’accordo prevede anche lo sviluppo di nuovi processi con l’obiettivo di ottenere prodotti altamente sostenibili con caratteristiche tali da poter soddisfare le migliori prestazioni richieste dal mercato.“In Versalis siamo impegnati a sviluppare soluzioni concrete in ambito economia circolare e per farlo crediamo sia fondamentale unire forze e competenze della filiera. Chiudere davvero il cerchio significa anche trasformare la plastica riciclata in nuova materia prima per applicazioni di valore, e lo stiamo realizzando insieme a un partner di eccellenza nel mondo del riciclo come Montello", ha dichiarato Daniele Ferrari, amministratore delegato di Versalis.