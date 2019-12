Eni: Var Energi completa acquisizione asset upstream di ExxonMobil in Norvegia

Daniela La Cava 10 dicembre 2019 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

Var Energi, azienda partecipata da Eni e HitecVision, ha completato l'acquisizione degli asset upstream di ExxonMobil in Norvegia, siglata lo scorso 26 settembre 2019. I giacimenti acquisiti, per la maggior parte operati da Equinor, rappresentano per l'azienda una produzione addizionale di circa 150.000 barili di petrolio equivalente al giorno (boepd). La nuova produzione totale sarà di circa 300.000 boepd, in crescita organica fino a circa 350.000 boepd nel 2023. E' quanto si apprende in una nota di Eni.Grazie a questa acquisizione Var Energi continua ad accrescere e diversificare il proprio portafoglio di asset produttivi di petrolio e gas, di progetti di sviluppo e licenze di esplorazione di valore, e diventa la seconda più grande società E&P in Norvegia dopo Equinor, con riserve totali e risorse pari a circa 1.900 milioni di boe.