Eni Gas e Luce non esclude il ricorso dopo sanzioni Garante Privacy da 11,5 milioni

Valeria Panigada 17 gennaio 2020 - 16:25

MILANO (Finanza.com)

EniGas e Luce non esclude di fare ricorso contro le due sanzioni da complessivi 11,5 milioni arrivate dal Garante della Privacy oggi. “Eni Gas e Luce prende atto delle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e si riserva di presentare ricorso verso i provvedimenti adottati dall’Autorità", ha risposto la società, ricordando che "lo stesso Garante ha riconosciuto alla società di aver assunto importanti iniziative volte alla definitiva risoluzione delle problematiche oggetto delle sanzioni erogate". Nell'annuncio della doppia sanzione, il Garante per la Privacy spiega di aver rilevato nella condotta di Eni Gas e Luce trattamenti illeciti di dati personali nell'ambito di attività promozionali, telemarketing e teleselling, oltre che l'attivazione di contratti non richiesti.