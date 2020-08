Eni: Francesco Gattei è il nuovo cfo

Titta Ferraro 3 agosto 2020 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Francesco Gattei ha assunto l’incarico di Chief Financial Officer di Eni. Il gruppo del Cane a sei zampe precisa che Gattei avrà il compito di supportare l’Amministratore Delegato nell’elaborazione e implementazione della strategia economico-finanziaria di Eni in questa importante fase di accelerazione del Piano di decarbonizzazione dei business della società. Gattei vanta una lunga esperienza all'intero del gruppo e nel 2019 si era trasferito a Houston come Direttore upstream nella regione America, gestendo il business E&P in USA, Messico, Venezuela ed Argentina.