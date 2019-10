Eni: Ebit adjusted sopra attese a 2,16 miliardi. Produzione e utile in linea

michele fanigliulo 25 ottobre 2019 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Eni ha pubblicato i risultati del terzo trimestre 2019. I conti, come da attese sono in calo a/a, ma per quanto riguarda l'Ebit adjusted sono superiori al consensus. L'Ebit infatti si attesta a 2,16 miliardi.La produzione a 1.888 mgl di boe/g è in linea con le attese, così come l'Utile adjusted a 776 milioni.