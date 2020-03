Eni: Descalzi acquista 29.300 azioni, "compagnia molto solida"

Daniela La Cava 19 marzo 2020 - 16:06

L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha acquistato 29.300 azioni di Eni per un ammontare pari a circa 200mila euro. Descalzi ha commentato: “Siamo una compagnia molto solida dal punto di vista finanziario e con ottime prospettive di crescita e creazione di valore sotto il profilo industriale. Abbiamo attraversato altri momenti di crisi e siamo riusciti a trasformarli in occasioni per diventare sempre più efficienti. Lo faremo anche questa volta. Credo molto nel percorso di trasformazione che stiamo seguendo e che continueremo a intraprendere, mantenendo come assoluta priorità la tutela delle nostre persone e delle comunità in cui operiamo”.