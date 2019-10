Eni, Descalzi: "Alzeremo il dividendo in base a ricavi e debito. Ne parleremo in primavera"

Alessandra Caparello 18 ottobre 2019 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

Alzerete il dividendo? “Le scelte sono in funzione di ricavi e debito. Ne parleremo in primavera”. Così Claudio Descalzi, amministratore delegato, in un’intervista a tutto tondo su Il Sole 24 Ore in cui fa un bilancio della sua attività quinquennale all’interno dell’azienda.È stato un lungo periodo di prezzi del petrolio bassi, ma ne siamo usciti bene puntando sull’efficienza. I risultati sono importanti: a fine 2018, il debito è diminuito del 45 per cento, la capacità produttiva è aumentata del 17 per cento, le concessioni esplorative sono cresciute del 37 per cento, il punto di pareggio della raffinazione è sceso del 50 per cento. Per quanto riguarda la finanza, il flusso di cassa netto è aumentato del 123 per cento raggiungendo 6,5 miliardi, analogo a quello del 2006, in cui però l’Eni era ben diversa, potendo contare su Snam, Saipem e su una raffinazione che in quel periodo aveva un contesto favorevole.