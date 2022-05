Eni, CNH e Iveco insieme per iniziative congiunte di sostenibilità in agricoltura e nei trasporti

Redazione Finanza 25 maggio 2022 - 11:52

Eni, CNH Industrial e Iveco uniscono le forze per iniziative congiunte di sostenibilità in agricoltura e nei trasporti. Le tre società quotate a Piazza Affari hanno firmato un memorandum d’intesa per sviluppare potenziali iniziative congiunte negli ambiti dell’agricoltura, della mobilità sostenibile e dell’educazione, contribuendo, nei rispettivi settori di business, allo sviluppo sociale in Paesi di comune interesse. Nel dettaglio, si concentreranno sul potenziamento della catena del valore nel settore agricolo per promuovere la sicurezza alimentare, aumentare l'efficienza delle attività agricole e facilitare l’accesso al mercato da parte degli operatori del settore. E questo anche attraverso lo sviluppo di soluzioni sempre più innovative per una logistica e una mobilità di beni e persone più sostenibile.Un'altra importante componente della collaborazione, si legge nel comunicato, prevede la formazione professionale rivolta a giovani, studenti e imprenditori, nonché l'interazione con le comunità locali, attraverso un approccio improntato all'ascolto, al dialogo e a iniziative in favore delle specificità dei territori. La partnership permetterà quindi di fornire un supporto sociale concreto grazie a investimenti nella realizzazione di percorsi formativi di alto livello, ampliando così le opportunità di formazione per i giovani in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro.