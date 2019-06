Eni: Banca Imi lima target price a 20,3 euro

Daniela La Cava 14 giugno 2019 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

Giornata sottotono in Borsa per Eni che riesce a strappare solo un modesto rialzo (+0,16% a 13,92 euro). Il titolo del gruppo guidato da Claudio Descalzi è finito oggi sotto la lente degli analisti di Banca Imi che hanno confermato la raccomandazione di acquisto (rating buy), con il target price che è stato invece limato a 20,3 da 20,6 euro. Gli esperti hanno precisato di avere rivisto le previsioni per il periodo 2019/2022 anche per "includere l'effetto dell'IFRS16 e le stime sul prezzo del petrolio, mantenendo un approccio conservativo nel lungo termine".