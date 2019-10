Engineering acquisisce Digitelematica e rafforza l’offerta in ambito eCommerce

simone borghi 21 ottobre 2019 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Engineering aumenta la propria presenza nel mondo dell’eCommerce con l’acquisizione dell’80% di Digitelematica, software house che da circa 15 anni realizza applicazioni web e mobile e offre servizi di analisi, sviluppo, progettazione e distribuzione di software per differenti realtà.Negli ultimi 5 anni Digitelematica si è specializzata nelle soluzioni di eCommerce destinate alla GDO per clienti quali Alì, Basko, Iper Montebello SpA – Gruppo Finiper, Gruppo Poli, Iperal, Tigros, con uno specifico interesse nel “Click&Collect”, la modalità di acquisto che permette alle persone di fare shopping online e ritirare personalmente le merci acquistate evitando costi aggiuntivi di consegna, ritardi e forzate attese domestiche.“Come partner per l’implementazione di modelli di business che possano raggiungere i più efficienti risultati attraverso tecnologie abilitanti, lavoriamo da tempo su progetti di vendita omnicanale, per gestire nuove esperienze di acquisto tra fisico e online” – ha dichiarato Maurizio Pecori, Head of Industry & Services Market di Engineering e nuovo presidente di Digitelematica. “L’acquisizione di Digitelematica rientra esattamente nell’ambito della strategia di ampliamento della nostra offerta in questa direzione e ci permette di incrementare la nostra presenza nella GDO food, un mercato che Engineering ha sempre presidiato attraverso l’erogazione di servizi e tecnologie”.