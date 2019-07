Enertronica vola sull'Aim Italia dopo contratto per fornitura a Panama

Daniela La Cava 19 luglio 2019 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

Vola Enertronica sull'Aim Italia (al momento il titolo è fermo in stata di volatilità per eccesso di rialzo). A dare gas all'azione la notizia che la controllata Elettronica Santerno si è aggiudicata un contratto per la fornitura di oltre 15 MW di inverter fotovoltaici, che verranno consegnati e installati a Panama. La fornitura, il cui valore complessivo è di circa 1,5 milioni di euro e che è prevista per il 2019, si aggiunge ai 75 MW già installati nel Paese (portando il valore complessivo di installato nel Paese a 90 MW).