Enertronica, firmato contratto da 4,7 milioni per 10 impianti fotovoltaici nel Lazio

Valeria Panigada 23 dicembre 2019 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Enertronica Santerno, società quotata sul listino Aim Italia, ha sottoscritto attraverso la propria controllata Progetti International uncontratto per la fornitura chiavi in mano di dieci impianti fotovoltaici della potenza pari a circa 1 MW ciascuno, da costruire con l’impiego di nuove soluzioni tecnologiche prevalentemente localizzati nel Lazio. Il contratto, sottoscritto con una delle principali utility italiana operante nel settore della produzione di energia anche da fonte rinnovabile ha un valore complessivo di circa 4,7 milioni di euro e una durata sino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe. Con la sottoscrizione di questo accordo, Enertronica conferma le aspettative positive in relazione al mercato italiano delle energie rinnovabili.