Enertronica Santerno vola di oltre il 15% sull'Aim, sponda da contratto in Colombia

Redazione Finanza 2 novembre 2020 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Resta sotto i riflettori Enertronica Santerno sull'Aim Italia, dove mostra un rialzo di oltre il 15% a 0,866 euro (massimo intraday a 0,9 euro). A mettere le alia al titolo la notizia della sigla dell'accordo definitivo per la fornitura di 190 MW di inverter fotovoltaici che saranno utilizzati per la realizzazione del più grande impianto fotovoltaico attualmente esistente in Colombia. Il controvalore complessivo della fornitura, sottoscritta con il principale operatore mondiale del settore, è pari a circa 9 milioni di dollari. Grazie alla sottoscrizione di questo contratto di fornitura la Enertronica Santerno si conferma leader del mercato latino-americano in relazione alla fornitura di inverter fotovoltaici.