Enertronica Santerno, vinta una fornitura di 40 MW a Panama per un valore di 2,2 milioni

Valeria Panigada 15 novembre 2019 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Enertronica Santerno, società quotata sul listino Aim Italia, si è aggiudicata un contatto di fornitura di inverter per una potenza complessiva di 40 MW relativi a due impianti fotovoltaici da realizzarsi a Panama. Il valore della fornitura è di circa 2,2 milioni di euro e la consegna è prevista per il secondo semestre 2020. Con questa fornitura, nel 2020 il totale installato di Enertronica Santerno a Panama sarà pari a circa 130 MW, facendo diventare la società uno dei primi operatori nel paese e confermando il ruolo di leader nel proprio settore per le rinnovabili in America Latina. A valle di questa fornitura il totale dei MW gestiti in O&M dalla controllata sarà pari a circa 90 MW.