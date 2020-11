Enertronica Santerno: sottoscritto contratto da 5 mln per la Gridparity Italiana

Daniela La Cava 5 novembre 2020 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Enertronica Santerno ha siglato, attraverso la propria controllata Progetti International, un contratto di fornitura chiavi in mano per cinque impianti fotovoltaici della potenza pari a circa 1 MW ciascuno, prevalentemente localizzati nella Regione Lazio. L’accordo sottoscritto, spiega la società quotata sull'Aim Italia, rappresenta una integrazione di un piano di sviluppo sottoscritto con una delle principali utility italiana operante nel settore della produzione di energia anche da fonte rinnovabile. Il controvalore della fornitura oggetto della integrazione è pari a circa 5 milioni di euro e la durata è prevista sino al 31 dicembre 2021, salvo proroga da concordare tra le parti.Grazie a questa fornitura Enertronica Santerno consolida la presenza in un settore, ad alto contenuto tecnologico, che sta permettendo di installare in Italia nuove soluzioni appositamente studiate per migliorare le prestazioni degli impianti fotovoltaici in regime di Grid Parity. All’interno degli impianti, infatti, saranno previste delle aree di Smart Solution destinate allo storage di energia che permetterà durante la vita utile dell’impianto stesso, di operare in pick demand management.