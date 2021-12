Enertronica Santerno: siglato contratto per fornitura in Italia di power station fotovoltaiche

Redazione Finanza 3 dicembre 2021 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Enertronica Santerno ha annunciato ieri a mercati chiusi di avere sottoscritto con STE Energy, primario EPC italiano con cui la Enertronica Santerno ha rapporti da molti anni e con cui confida di poter avere ulteriori successi in futuro sia in ambito nazionale che internazionale, un contratto di fornitura di power station. Le power station, precisa la società, saranno destinate alla realizzazione di un importante impianto fotovoltaico italiano a testimonianza della ripresa del mercato domestico. La fornitura, della potenza complessiva di circa 20MW ha un controvalore di circa 0,9 milioni di euro. La consegna delle power station è prevista per il 2022, pertanto, gli effetti economici del contratto troveranno riscontro nel bilancio del medesimo anno.