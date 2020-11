Enertronica Santerno: fornirà inverter fotovoltaici per il più grande impianto fotovoltaico in Colombia

Daniela La Cava 2 novembre 2020 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Enertronica Santerno, società quotata al mercato Aim Italia, ha annunciato di avere siglato un accordo definitivo per la fornitura di 190 MW di inverter fotovoltaici che saranno utilizzati per la realizzazione del più grande impianto fotovoltaico attualmente esistente in Colombia. Il controvalore complessivo della fornitura, sottoscritta con il principale operatore mondiale del settore, è pari a circa 9 milioni di dollari. Le attività di fornitura, precisa ancora la nota, saranno principalmente concentrate nel corso del 2021 e, pertanto, gli effetti economici della commessa sull’esercizio 2020 non saranno particolarmente rilevanti.Grazie alla sottoscrizione di questo contratto di fornitura la Enertronica Santerno si conferma leader del mercato latino-americano in relazione alla fornitura di inverter fotovoltaici. Il totale installato in LATAM supera, con questo contratto, gli 1,4 GW a cui si aggiungono contratti pluriennali di service per una dimensione analoga. Il mercato colombiano presenta degli importanti trend di crescita nel settore delle energie rinnovabili e con questo contratto la Enertronica Santerno si candida ad essere uno dei principali operatori del paese.